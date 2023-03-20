Васильев Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Васильевна
Мать ребёнка: Параскева Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Параскева Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Федоровна
Мать ребёнка: Параскева Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Фомина
Смерть
Неизвестно