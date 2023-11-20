Орлова Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Орлов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1962

Дочь: Орлова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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