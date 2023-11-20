Орлова Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Орлов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Орлов Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1962
Дочь: Орлова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно