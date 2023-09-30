Муравьева (Решетько) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
03.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Михаил Сергеевич