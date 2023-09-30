Муравьева (Решетько) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Решетько) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
03.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
03.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Михаил Сергеевич

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