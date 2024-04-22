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Гультяев Тихон Иванович

Место рождения

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1905 ст.

Сын: Гультяев Фёдор Тихонович

Мать ребёнка: Гультяева Мария Фёдоровна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1910 ст.

Дочь: Гультяева Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Фёдоровна

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.

Дочь: Гультяева Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Фёдоровна

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1914 ст.

Дочь: Гультяева Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Гультяева Мария Фёдоровна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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