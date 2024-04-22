Гультяев Тихон Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1905 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.01.1910 ст.
Дочь: Гультяева Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.
Дочь: Гультяева Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.03.1914 ст.
Дочь: Гультяева Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Гультяева Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно