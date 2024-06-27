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Резунов Резун Геннадий Николаевич

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Место рождения

Нурлыкент, Жуалынский район, Жамбылская область

Дата рождения

10.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1959

Отец: Резунов Резун Николай Максимович

Мать: Резунова (Тринченко) Валентина Николаевна

Нурлыкент, Жуалынский район, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резунова (Багреева) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
11.08.1984

Сын: Резунов Резун Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Резунова (Багреева) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
27.09.1992

Сын: Резунов Резун Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Резунова (Багреева) Надежда Викторовна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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