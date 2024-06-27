Резунов Резун Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1984
Сын: Резунов Резун Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Резунова (Багреева) Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
27.09.1992
Сын: Резунов Резун Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Резунова (Багреева) Надежда Викторовна
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область