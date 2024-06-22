Латыпов Роман Агалямович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1983
Дата смерти22.06.2024
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бестрицкая Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латыпова Валентина Романовна
Мать ребёнка: Бестрицкая Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латыпов Станислав Романович
Мать ребёнка: Бестрицкая Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латыпова Алёна Романовна
Мать ребёнка: Бестрицкая Ольга
Смерть
22.06.2024