Латыпов Роман Агалямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатыпов Роман Агалямович

Латыпов Роман Агалямович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1983

Дата смерти

22.06.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1983

Отец: Латыпов Агалям Агзамович

Мать: Зылёва (Вахрушева) Светлана Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бестрицкая Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латыпова Валентина Романовна

Мать ребёнка: Бестрицкая Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латыпов Станислав Романович

Мать ребёнка: Бестрицкая Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латыпова Алёна Романовна

Мать ребёнка: Бестрицкая Ольга

Смерть
22.06.2024

Мы используем куки для улучшения работы сайта.