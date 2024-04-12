Дмитрий Иосифович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиПосле 21.06.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Восприемник
06.12.1888 ст.
Афанасьевская церковь 06.12.1888 Калихновщины Анна Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянский сын Дмитрий Иосифович Михко... Показать все
Восприемник
28.07.1890 ст.
Афанасьевская церковь 28.07.1890 Калихновщины Косьма Федорович Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянский сын Дмитрий Иосифович Мих... Показать все
Поручитель
30.07.1893 ст.
Афанасьевская церковь 30.07.1893 Юхновщина крестьянский сын Иван Андреевич Логинов Чермы крестьянская девица Мария Иосифовна по жениху Гдов мещанин Дмитрий Анисимович Епифанов по жениху Юхновщина ... Показать все
Восприемник
02.02.1894 ст.
Афанасьевская церковь 02.02.1894 Калихновщины Мария Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Калихн... Показать все
Восприемник
13.04.1894 ст.
Афанасьевская церковь 13.04.1894 Чермы Александра Хрисанфовна Чермы отец крестьянин Хрисанф Филиппович мать жена Мария Николаевна крестьянин Дмитрий Иосифович крестьянская девица Ольга Филип... Показать все
Восприемник
20.05.1895 ст.
Афанасьевская церковь 20.05.1895 Калихновщины Елена Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор 93 иркутского полка Федор Иванович Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянин Дмитрий ... Показать все
Восприемник
22.06.1895 ст.
Афанасьевская церковь 22.06.1895 Юхновщина Иван и Петр Ивановичи Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Юхновщина крестьянин Дио... Показать все
Восприемник
04.08.1896 ст.
Афанасьевская церковь 04.08.1896 Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич мать жена Мария Иосифовна Черма крестьянин Дмитрий Иосифович Юхновщина крестьянская девица Евдокия Андреевна (отец Андре... Показать все
Восприемник
19.09.1896 ст.
Афанасьевская церковь 19.09.1896 Чермы Иван Хрисанфович Чермы отец крестьянин Хрисанф Филиппович мать жена Мария Николаевна крестьянин Дмитрий Иосифович крестьянская дочь Ольга Филипповна (отец... Показать все
Восприемник
08.01.1897 ст.
Афанасьевская церковь 08.01.1897 Калихновщины Мария Федоровна Калихновщины отец крестьянин Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Калихновщины ... Показать все
Восприемник
07.11.1898 ст.
Афанасьевская церковь 07.11.1898 Екатерина Хрисанфовна Чермы отец крестьянин Хрисанф Филиппович мать жена Мария Николаевна крестьянин Дмитрий Иосифович крестьянская дочь Ольга Филипповна https://www... Показать все
Поручитель
19.02.1899 ст.
Афанасьевская церковь: Поручитель по невесте. Юхновщина - Михаил Семенович 26 Иванщины = Александра Алексеевна 23 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896B-HFQZ?i=336&cat=754352
Восприемник
26.10.1899 ст.
Афанасьевская церковь 26.10.1899 Матрона Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич Юхновщина мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Семеновский брод крестьянская девиц... Показать все
Восприемник
05.04.1900 ст.
Афанасьевская церковь Анастасия Хрисанфовна Чермы Мария Николаевна мать Чермы Хрисанф Филиппович отец Восприемники: Чермы Анна Диомидова крестьянская девица Чермы Дмитрий Иосифович крестьянин h... Показать все
Восприемник
17.03.1901 ст.
Афанасьевская церковь 17.03.1901 Калихновщины Дарья Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор 93 иркутского полка Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы безземельный крес... Показать все
Восприемник
18.08.1901 ст.
Афанасьевская церковь 18.08.1901 Вилина Андрей Иванович Вилина отец крестьянин Иван Андреевич Вилина мать жена Мария Иосифона Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Семейкина крестьянская девица Стефа... Показать все
Восприемник
24.10.1902 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.10.1902 Юхновщина Мария Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич Юхновщина мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Семейкина крестьянская дочь... Показать все
Восприемник
21.10.1903 ст.
Афанасьевская церковь 21.10.1903 Калихновщины Елизавета Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор 93 иркутского полка Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянин Д... Показать все
Восприемник
20.06.1908 ст.
Афанасьевская церковь 20.06.1908 Юхновщина Иван Иванович Юхновщина отец Иван Андреевич мать Мария Иосифона Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Юхновщина крестьянская девица Мария Деомидова ... Показать все
Смерть
После 21.06.1908 ст.