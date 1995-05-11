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Механошин Кирилл Петрович

Место рождения

деревня Еловка Надеждинский район Свердловской области

Дата рождения

28.03.1915 ст.

Дата смерти

11.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Еловка Надеждинский район Свердловской области
Рождение ребёнка
1937

Сын: Механошин Анатолий Кириллович

Мать ребёнка: Механошина Анфия Васильевна

село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Смерть
11.05.1995
город Тюмень
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