Механошин Кирилл Петрович
Место рождениядеревня Еловка Надеждинский район Свердловской области
Дата рождения28.03.1915 ст.
Дата смерти11.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1915 ст.
деревня Еловка Надеждинский район Свердловской области
Рождение ребёнка
1937
Сын: Механошин Анатолий Кириллович
Мать ребёнка: Механошина Анфия Васильевна
село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Смерть
11.05.1995
город Тюмень