Маликов Аким (Еким) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Маликов Христофор Акимовыич
Мать ребёнка: Маликова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Маликова) Марфа Акимовна
Мать ребёнка: Маликова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Маликов Василий Акимовыич
Мать ребёнка: Маликова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Попов (Маликова) Марья Акимовна
Мать ребёнка: Маликова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Маликов Григорий Акимовыич
Мать ребёнка: Маликова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Маликова) Анисья Акимовна
Мать ребёнка: Маликова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Маликова) Ольга Акимовна
Мать ребёнка: Маликова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Маликова Аграфена Федоровна
Смерть
Неизвестно