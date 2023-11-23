Богородский Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородский Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1762 г.р.

Жена

1784 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Петр Михайлов

Мать: Евдокия Васильева

Богородский Иван Петрович (1781 - ?) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Из 1-го класса 22 июля 1794 года определен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Великого Ярославского уезда
Смерть
Неизвестно

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