Богородский Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Петр Михайлов
Мать: Евдокия Васильева
Богородский Иван Петрович (1781 - ?) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Из 1-го класса 22 июля 1794 года определен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Великого Ярославского уезда
Смерть
Неизвестно