Дегтярь (Правдина) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Правдин Алексей Иванович
Мать: Каплан Софья Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярь Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярь Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дегтярь Константин
Смерть
Неизвестно