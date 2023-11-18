Дегтярь (Правдина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярь (Правдина) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Правдин Алексей Иванович

Мать: Каплан Софья Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярь Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярь Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярь Константин

Смерть
Неизвестно
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