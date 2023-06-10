Зайцев Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1925
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Зинаида
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Галина Павлова
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семеновна
Военная награда
22.12.1942
медаль "За оборону Сталинграда"
Военная награда
09.05.1945
медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне"
Военная награда
05.11.1954
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
06.05.1965
медаль "За отвагу"