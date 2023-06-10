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Зайцев Павел Дмитриевич

Место рождения

Косоротково, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович

Мать: Матрена Степанова

Косоротково, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Зинаида

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Галина Павлова

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семеновна

Военная награда
22.12.1942
медаль "За оборону Сталинграда"
Военная награда
09.05.1945
медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне"
Военная награда
05.11.1954
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
06.05.1965
медаль "За отвагу"

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