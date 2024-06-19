Денисова (Ковалева) Павлина Алексеева
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения23.02.1907
Дата смерти19.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1907
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1925
Сын: Денисов Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Денисов Митрофан Павлов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
21.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Митрофан Павлов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.11.1929
Дочь: Панкратова (Денисова) Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Денисов Митрофан Павлавич
Рождение ребёнка
15.11.1929
Дочь: Панкратова (Денисова) Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Денисов Митрофан Павлов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
02.07.1931
Сын: Денисов Леонид Митрофанович
Отец ребёнка: Денисов Митрофан Павлов
Смерть
19.05.1984