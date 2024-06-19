Денисова (Ковалева) Павлина Алексеева 23.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова (Ковалева) Павлина Алексеева

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

23.02.1907

Дата смерти

19.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1907

Отец: Ковалев Алексей Федосеев

Мать: Ковалева (Семенова) Ирина Васильева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Митрофан Павлов

Место жительства
Неизвестно
Винзили, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.12.1925

Сын: Денисов Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Денисов Митрофан Павлов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
21.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Митрофан Павлов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.11.1929

Дочь: Панкратова (Денисова) Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Денисов Митрофан Павлавич

Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.11.1929

Дочь: Панкратова (Денисова) Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Денисов Митрофан Павлов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
02.07.1931

Сын: Денисов Леонид Митрофанович

Отец ребёнка: Денисов Митрофан Павлов

Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
19.05.1984
Винзили, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

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