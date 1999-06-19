Hakimova (Gabdullina) Mahinur Gabdulla
Место рождения
Дата рождения16.06.1910
Дата смерти19.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1910
Татарка
Рождение ребёнка
29.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Hakimoff Islam-galy Shah-galy
Рождение ребёнка
29.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Hakimoff Islam-galy Shah-galy
Смерть
19.06.1999