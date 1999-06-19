Hakimova (Gabdullina) Mahinur Gabdulla 16.06.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиHakimova (Gabdullina) Mahinur Gabdulla

Hakimova (Gabdullina) Mahinur Gabdulla

avatar

Место рождения

Трунтаишево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.06.1910

Дата смерти

19.06.1999

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1910

Отец: Gabdullin Lotfulla Gabdulla

Мать: Gabdullina (Fazylova) Bibi-Mahitap Galiulla

Трунтаишево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Татарка
Рождение ребёнка
29.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hakimoff Islam-galy Shah-galy

Ташкичу, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hakimoff Islam-galy Shah-galy

Ташкичу, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.06.1999
Ташкичу, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.