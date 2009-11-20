Майтеканен (Голикова) Фаина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майтеканен (Голикова) Фаина Васильевна

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Место рождения

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.03.1949

Дата смерти

20.11.2009

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1943 г.р.
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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949

Отец: Голиков Василий Алексеевич

Мать: Голикова Лидия Федоровна

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.04.1970

Муж: Майтеканен Петр Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майтеканен Петр Петрович

Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
15.06.1990

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бытпромкомбинат,швея
Место жительства
Неизвестно
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.11.2009
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: отек головного мозга;ишемический инфаркт головного мозга
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