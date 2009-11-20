Майтеканен (Голикова) Фаина Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1949
Дата смерти20.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949
Бракосочетание
17.04.1970
Рождение ребёнка
01.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майтеканен Петр Петрович
Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
15.06.1990
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Бытпромкомбинат,швея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.2009
Причина смерти: отек головного мозга;ишемический инфаркт головного мозга