Алыпова (Шмакова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алыпова (Шмакова) Ефимия

Место рождения

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.07.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1824

Отец: Шмаков Семён

Мать: Шмакова (Никулина) Параскева

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Крещение
13.07.1824
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: того же починка крестьянина Савина Шмакова жена Екатерина Матфеева
Бракосочетание
17.10.1841

Муж: Алыпов Конон

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Алыпова) Авдотья

Отец ребёнка: Алыпов Конон

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Алыпова) Наталья

Отец ребёнка: Алыпов Конон

Рождение ребёнка
30.03.1850

Сын: Алыпов Ефим

Отец ребёнка: Алыпов Конон

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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