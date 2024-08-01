Алыпова (Шмакова) Ефимия
Место рождения
Дата рождения09.07.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1824
Отец: Шмаков Семён
Крещение
13.07.1824
Восприемники: того же починка крестьянина Савина Шмакова жена Екатерина Матфеева
Бракосочетание
17.10.1841
Муж: Алыпов Конон
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Алыпова) Авдотья
Отец ребёнка: Алыпов Конон
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Алыпова) Наталья
Отец ребёнка: Алыпов Конон
Рождение ребёнка
30.03.1850
Сын: Алыпов Ефим
Отец ребёнка: Алыпов Конон
Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно