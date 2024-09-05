Степанов Возможно Ранее Шкапин Семён Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Возможно Ранее Шкапин Семён Степанович

Степанов Возможно Ранее Шкапин Семён Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Галина

Мать ребёнка: Потапова Надежда Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Надежда Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Генвиль Семёнович

Мать ребёнка: Потапова Надежда Илларионовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.