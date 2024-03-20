Курчанинова Фелицата Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
Между 1835 и 1841
Рождение ребёнка
06.07.1841 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курчанинов Иосаф Фёдорович
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Рождение ребёнка
16.08.1842 ст.
Сын: Курчанинов Дмитрий Иосафович
Отец ребёнка: Курчанинов Иосаф Фёдорович
16 августа родился, 20 августа 1842 г. крещён Дмитрий. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники:... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1846 ст.
Дочь: Курчанинова Нина Иосафовна
Отец ребёнка: Курчанинов Иосаф Фёдорович
27 июня рождена, 2 июля 1846 г. крещена Нина. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники: помещик п... Показать все
Смерть
Неизвестно