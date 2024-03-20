Курчанинова Фелицата Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курчанинова Фелицата Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1842 г.р.
1846 г.р.

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1835 и 1841

Муж: Курчанинов Иосаф Фёдорович

Рождение ребёнка
06.07.1841 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курчанинов Иосаф Фёдорович

Веселая Лопань, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1842 ст.

Сын: Курчанинов Дмитрий Иосафович

Отец ребёнка: Курчанинов Иосаф Фёдорович

Веселая Лопань, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
16 августа родился, 20 августа 1842 г. крещён Дмитрий. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники:... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1846 ст.

Дочь: Курчанинова Нина Иосафовна

Отец ребёнка: Курчанинов Иосаф Фёдорович

Веселая Лопань, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
27 июня рождена, 2 июля 1846 г. крещена Нина. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники: помещик п... Показать все
Смерть
Неизвестно
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