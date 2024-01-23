Летова (Шемякина) Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова (Шемякина) Анна Павлова

Место рождения

Роговое, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

05.09.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Роговое, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.10.1877 ст.

Муж: Летов Илья Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1881 ст.

Дочь: (Летова) Наталья Ильина

Отец ребёнка: Летов Илья Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.10.1884 ст.

Дочь: (Летова) Прасковья Ильина

Отец ребёнка: Летов Илья Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.

Дочь: (Летова) Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Летов Илья Иванов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.09.1892 ст.
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
От рака печени

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