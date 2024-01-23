Летова (Шемякина) Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смерти05.09.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1877 ст.
Муж: Летов Илья Иванов
Рождение ребёнка
19.08.1881 ст.
Дочь: (Летова) Наталья Ильина
Отец ребёнка: Летов Илья Иванов
Рождение ребёнка
06.10.1884 ст.
Дочь: (Летова) Прасковья Ильина
Отец ребёнка: Летов Илья Иванов
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.
Дочь: (Летова) Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Летов Илья Иванов
Смерть
05.09.1892 ст.
От рака печени