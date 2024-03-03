Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бортников Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Бортников Иван Федорович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бортников Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бортников Федор Иванович

Отец ребёнка: Бортников Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бортников Иван Иванович

Отец ребёнка: Бортников Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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