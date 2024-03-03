Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бортников Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Бортников Иван Федорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бортников Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бортников Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бортников Иван Федорович
Смерть
Неизвестно