Чухарева (Устинова) (Устинова) Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1931
Дата смерти12.03.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931
Отец: Устинов Яков
Рождение ребёнка
14.11.1953
Сын: Чухарев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Чухарев Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1956
Сын: Чухарев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Чухарев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1979