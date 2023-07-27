Чухарева (Устинова) (Устинова) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухарева (Устинова) (Устинова) Любовь Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1931

Дата смерти

12.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931

Отец: Устинов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1953

Сын: Чухарев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Чухарев Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1956

Сын: Чухарев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Чухарев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухарев Николай Иванович

Смерть
12.03.1979
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