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Бабкин Анатолий Павлович

Место рождения

Богословская, Данковский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

28.10.1939

Дата смерти

10.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1939

Отец: Бабкин Павел Алексеевич

Мать: Бабкина (Деревнина) Анна Александровна

Богословская, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.2013
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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