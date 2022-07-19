Bechler Christof
Место рожденияMalsch, Baden, Wuerttenberg, Germany
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Bechler Christof
Мать: (Bechler) Christof
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1693
Жена: (Bechler) ?
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Bechler Christof
Мать ребёнка: (Bechler) ?
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Bechler Christof
Мать ребёнка: (Bechler) ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно