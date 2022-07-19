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Bechler Christof

Место рождения

Malsch, Baden, Wuerttenberg, Germany

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Около 1667 г.р.

Жена

Около 1672 г.р.

Дети

Около 1700 г.р.
Около 1725 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Bechler Christof

Мать: (Bechler) Christof

Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1693

Жена: (Bechler) ?

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Bechler Christof

Мать ребёнка: (Bechler) ?

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Bechler Christof

Мать ребёнка: (Bechler) ?

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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