Пленкин Константин Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.2007
Дочь: Щитова Арина Дмитриевна
Мать ребёнка: Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.06.2013
Дочь: Пленкина Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
27.04.2017
Дочь: Пленкина Анна Константиновна
Мать ребёнка: Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна