Пленкин Константин Владимирович 02.08.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пленкин Константин Владимирович

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Место рождения

Кайсы, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

02.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Кайсы, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.2007

Дочь: Щитова Арина Дмитриевна

Мать ребёнка: Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.06.2013

Дочь: Пленкина Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна

Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.04.2017

Дочь: Пленкина Анна Константиновна

Мать ребёнка: Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна

Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

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