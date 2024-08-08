Гулькин-Абрамов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Гулькин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Терентьева Агриппина Николаевна
Крестили Терентьевы Николай Афанасьевич и Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
27.04.1908
Дочь: Гулькина Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Терентьева Агриппина Николаевна
Крестные Терентьев Николай Афанасьевич Терентьева Стефанида Николаевна
Рождение ребёнка
24.08.1909
Сын: Гулькин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Терентьева Агриппина Николаевна
Крестили Николай Афанасьевич Терентьев и Стефанида Николаевна Терентьева
Смерть
Неизвестно