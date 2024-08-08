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Гулькин-Абрамов Андрей Григорьевич

Место рождения

Деревеньки, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревеньки, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Агриппина Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Гулькин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Терентьева Агриппина Николаевна

Крестили Терентьевы Николай Афанасьевич и Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
27.04.1908

Дочь: Гулькина Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Терентьева Агриппина Николаевна

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Крестные Терентьев Николай Афанасьевич Терентьева Стефанида Николаевна
Рождение ребёнка
24.08.1909

Сын: Гулькин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Терентьева Агриппина Николаевна

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Крестили Николай Афанасьевич Терентьев и Стефанида Николаевна Терентьева
Смерть
Неизвестно

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