Серебренникова Александра Матвеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеребренникова Александра Матвеевна

Серебренникова Александра Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костюхина (Серебрянникова) Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебрянникова Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Иван

Рождение ребёнка
05.06.1912

Сын: Денисов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван

Смерть
Неизвестно

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