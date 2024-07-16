Серебренникова Александра Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костюхина (Серебрянникова) Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебрянникова Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Иван
Рождение ребёнка
05.06.1912
Отец ребёнка: Денисов Иван
Смерть
Неизвестно