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Бибиков Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Бибиков Степан Степанович

Мать ребёнка: Бибикова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1795

Сын: Бибиков Василий Степанович

Мать ребёнка: Бибикова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Бибикова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Бибикова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Лодыжинская Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Бибикова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибикова Анна Васильевна

Смерть
1812
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