Бибиков Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Бибиков Степан Степанович
Мать ребёнка: Бибикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1795
Сын: Бибиков Василий Степанович
Мать ребёнка: Бибикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Бибикова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Бибикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Лодыжинская Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Бибикова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибикова Анна Васильевна
Смерть
1812