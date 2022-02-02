Александрова (Литвинова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Литвинова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1955

Дата смерти

02.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1955

Отец: Литвинов Алексей Иванович

Мать: Литвинова Марина Трофимовна

Рождение ребёнка
12.03.1974

Сын: Александров Александр Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Павлович

Рождение ребёнка
01.10.1975

Сын: Александров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Павлович

Рождение ребёнка
23.11.1978

Дочь: Долгова (Александрова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Александров Александр Павлович

Смерть
02.02.2022

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