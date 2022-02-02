Александрова (Литвинова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1955
Дата смерти02.02.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1955
Рождение ребёнка
12.03.1974
Сын: Александров Александр Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Павлович
Рождение ребёнка
01.10.1975
Сын: Александров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Павлович
Рождение ребёнка
23.11.1978
Дочь: Долгова (Александрова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Александров Александр Павлович
Смерть
02.02.2022