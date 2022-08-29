Мокрушин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокрушин Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Мокрушина (Чекалкина) Васса Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мокрушина) Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Мокрушина (Чекалкина) Васса Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрушина (Чекалкина) Васса Трофимовна

Место жительства
Неизвестно

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