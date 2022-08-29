Мокрушин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокрушин Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Мокрушина (Чекалкина) Васса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мокрушина) Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Мокрушина (Чекалкина) Васса Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно