Корнюкова ирина филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнюкова ирина филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнюков семен антонович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Корнюков Андрей Семенович

Отец ребёнка: Корнюков семен антонович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1887

Сын: Корнюков василий семенович

Отец ребёнка: Корнюков семен антонович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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