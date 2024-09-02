Корнюкова ирина филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Корнюков Андрей Семенович
Отец ребёнка: Корнюков семен антонович
Рождение ребёнка
07.04.1887
Сын: Корнюков василий семенович
Отец ребёнка: Корнюков семен антонович
Смерть
Неизвестно