Вульф Якоб Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вульф Якоб Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вульф Егор

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вульф Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
23.12.1923

Сын: Вульф Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Вульф Мария Яковлевна

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Вульф) Мария Якобовна

Мать ребёнка: Вульф Мария Яковлевна

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Вульф) Христина Якобовна

Мать ребёнка: Вульф Мария Яковлевна

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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