Вульф Якоб Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вульф Егор
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вульф Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
23.12.1923
Сын: Вульф Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Вульф Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Вульф) Мария Якобовна
Мать ребёнка: Вульф Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Вульф) Христина Якобовна
Мать ребёнка: Вульф Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно