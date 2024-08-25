Снурникова (Давыдова) Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнурникова (Давыдова) Анна Савельевна

Снурникова (Давыдова) Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снурников Петр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снурников Петр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снурников Петр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снурников Петр Антонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.