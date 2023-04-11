Рыкачева (Шапошникова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Рыкачева Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Рыкачева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Рыкачева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рыкачев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Рыкачев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Рыкачева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович
Смерть
Неизвестно