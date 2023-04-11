Рыкачева (Шапошникова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкачева (Шапошникова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1821

Муж: Рыкачев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Рыкачева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Рыкачева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Рыкачева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Рыкачев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Рыкачев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Рыкачева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Рыкачев Василий Степанович

Смерть
Неизвестно

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