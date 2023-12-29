Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна

Место рождения

Село Суда

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1750

Муж: Свешников Софрон Герасимович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Свешникова) Наталья Софроновна

Отец ребёнка: Свешников Софрон Герасимович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Свешников Пётр Софронович

Отец ребёнка: Свешников Софрон Герасимович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Свешников Савва Софронович

Отец ребёнка: Свешников Софрон Герасимович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Свешников Иван Софронович

Отец ребёнка: Свешников Софрон Герасимович

Смерть
После 1782

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