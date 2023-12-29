Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна
Место рожденияСело Суда
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1750
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Свешникова) Наталья Софроновна
Отец ребёнка: Свешников Софрон Герасимович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Свешников Пётр Софронович
Отец ребёнка: Свешников Софрон Герасимович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Свешников Савва Софронович
Отец ребёнка: Свешников Софрон Герасимович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Свешников Иван Софронович
Отец ребёнка: Свешников Софрон Герасимович
Смерть
После 1782