Рудкевич (Черток) Минна-Тауба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудкевич (Черток) Минна-Тауба

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

04.05.1912

Дата смерти

12.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1912

Отец: Черток Аарон Давидович

Мать: Черток Сарра Сауловна

с. Усть-Кут
Бракосочетание
03.04.1936

Муж: Рудкевич Виктор Захарович

г. Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
Врач стоматолог
Место жительства
Неизвестно
Evansville, Indiana 47708, USA
Смерть
12.08.1993
Evansville, IN.USA
Похороны
Неизвестно
Jewish cemetery, Evansville, USA
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