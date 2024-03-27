Рудкевич (Черток) Минна-Тауба
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения04.05.1912
Дата смерти12.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1912
Отец: Черток Аарон Давидович
Мать: Черток Сарра Сауловна
с. Усть-Кут
Бракосочетание
03.04.1936
г. Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
Врач стоматолог
Место жительства
Неизвестно
Evansville, Indiana 47708, USA
Смерть
12.08.1993
Evansville, IN.USA
Похороны
Неизвестно
Jewish cemetery, Evansville, USA