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Тараканов Павел
Тараканов Павел
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
1968
Пол
Мужской
Отец
Тараканов Яков Александрович
Мать
Тараканова Пелагея Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
РТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Тараканов Яков Александрович
Мать:
Тараканова Пелагея Ивановна
Смерть
1968
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