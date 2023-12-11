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Тараканов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Тараканов Яков Александрович

Мать: Тараканова Пелагея Ивановна

Смерть
1968
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