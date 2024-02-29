Воеводин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воеводина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воеводина Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно