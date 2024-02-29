Воеводин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воеводина Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.03.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воеводина Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводина Анастасия Алексеевна

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