Шульгин Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шульгина Наталья
Минино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульгина Агриппина Анисимовна
Мать ребёнка: Шульгина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шульгина Наталья
Смерть
1963