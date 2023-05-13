Шульгин Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульгина Наталья

Минино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульгина Агриппина Анисимовна

Мать ребёнка: Шульгина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульгина Наталья

Смерть
1963
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