Гурулев Гавриил
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Гурулев Антон
Мать: Гурулева Наталья
Рождение ребёнка
07.05.1863
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Гурулева Зиновия
Рождение ребёнка
22.03.1867
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Гурулева Зиновия
Рождение ребёнка
12.12.1869
Сын: Гурулев Филипп
Мать ребёнка: Гурулева Зиновия
Рождение ребёнка
23.09.1873
Сын: Гурулев Иоанн
Мать ребёнка: Гурулева Зиновия
Рождение ребёнка
26.08.1877
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Гурулева Зиновия
Рождение ребёнка
06.10.1880
Сын: Гурулев Михаил
Мать ребёнка: Гурулева Зиновия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Гурулева Зиновия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурулева Зиновия
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно