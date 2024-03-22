Гурулев Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурулев Гавриил

Гурулев Гавриил

Место рождения

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Гурулев Антон

Мать: Гурулева Наталья

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.05.1863

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Гурулева Зиновия

Рождение ребёнка
22.03.1867

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Гурулева Зиновия

Рождение ребёнка
12.12.1869

Сын: Гурулев Филипп

Мать ребёнка: Гурулева Зиновия

Рождение ребёнка
23.09.1873

Сын: Гурулев Иоанн

Мать ребёнка: Гурулева Зиновия

Рождение ребёнка
26.08.1877

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Гурулева Зиновия

Рождение ребёнка
06.10.1880

Сын: Гурулев Михаил

Мать ребёнка: Гурулева Зиновия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Гурулева Зиновия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурулева Зиновия

Работа или профессия
Неизвестно
Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
казак
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close