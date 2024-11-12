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Ермолаев Данила Анатольевич

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

16.05.1986

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

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Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1986

Отец: Ермолаев Анатолий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.09.2010

Жена: Ермолаева (Вихрова) Вера Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева (Вихрова) Вера Константиновна

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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