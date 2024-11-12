Ермолаев Данила Анатольевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1986
Отец: Ермолаев Анатолий Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.09.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева (Вихрова) Вера Константиновна
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область