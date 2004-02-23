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Ушаков Виктор Иванович

Место рождения

Большие ключищи Ульян обл ССР

Дата рождения

08.01.1935

Дата смерти

23.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935

Отец: Ушаков Иван Федорович

Мать: Ушакова Ольга Петровна

Большие ключищи Ульян обл ССР
Бракосочетание
23.10.1961

Жена: Ушакова Надежда Георгиевна

Таш обл УзССР
Смерть
23.02.2004
Ташкент Узбекистан
Язвенная болезнь желудка
Похороны
Неизвестно
Сев Маяк Таш обл Узбекистан
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