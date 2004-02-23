Ушаков Виктор Иванович
Место рожденияБольшие ключищи Ульян обл ССР
Дата рождения08.01.1935
Дата смерти23.02.2004
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935
Отец: Ушаков Иван Федорович
Мать: Ушакова Ольга Петровна
Большие ключищи Ульян обл ССР
Бракосочетание
23.10.1961
Таш обл УзССР
Смерть
23.02.2004
Ташкент Узбекистан
Язвенная болезнь желудка
Похороны
Неизвестно
Сев Маяк Таш обл Узбекистан