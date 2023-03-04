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Коновалова Матрёна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1759

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1728

Сын: Коновалов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1728

Сын: Коновалов Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Коновалова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Коновалова) Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Коновалов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Васильевич

Смерть
После 1759

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