Коновалова Матрёна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиПосле 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Сын: Коновалов Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Коновалов Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Коновалова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Коновалова) Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Коновалов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Васильевич
Смерть
После 1759