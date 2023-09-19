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Кошманов Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошманов Яков Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошманова Анна Петровна

Место жительства
1911
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.12.1913

Сын: Кошманов Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Кошманова Анна Петровна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.09.1915

Дочь: (Кошманова) Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Кошманова Анна Петровна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.03.1918

Сын: Кошманов Стефан Сергеевич

Мать ребёнка: Кошманова Анна Петровна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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