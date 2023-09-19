Кошманов Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошманова Анна Петровна
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
20.12.1913
Мать ребёнка: Кошманова Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.09.1915
Дочь: (Кошманова) Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Кошманова Анна Петровна
Рождение ребёнка
18.03.1918
Сын: Кошманов Стефан Сергеевич
Мать ребёнка: Кошманова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно