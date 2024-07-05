Генько Варфоломей Макариевъ Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГенько Варфоломей Макариевъ

Генько Варфоломей Макариевъ

Место рождения

Рудавец, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Генько Макар

Мать: не указана

Рудавец, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генько Игнатий Варфоломеевъ

Мать ребёнка: Генько Степанида (Стефанида) Филимонова

Рудавец, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева

Мать ребёнка: Генько Степанида (Стефанида) Филимонова

Рудавец, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.01.1877 ст.

Дочь: (Генько) Ксеня Варфоломеева

Мать ребёнка: Генько Степанида (Стефанида) Филимонова

Рудавец, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.12.1889 ст.

Сын: Генько Стефан Варфоломеевъ

Мать ребёнка: Генько Степанида (Стефанида) Филимонова

Рудавец, Брестский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Рудавец, Брестский район, Брестская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.