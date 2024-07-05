Генько Варфоломей Макариевъ
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Генько Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генько Игнатий Варфоломеевъ
Мать ребёнка: Генько Степанида (Стефанида) Филимонова
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева
Мать ребёнка: Генько Степанида (Стефанида) Филимонова
Рождение ребёнка
23.01.1877 ст.
Дочь: (Генько) Ксеня Варфоломеева
Мать ребёнка: Генько Степанида (Стефанида) Филимонова
Рождение ребёнка
24.12.1889 ст.
Сын: Генько Стефан Варфоломеевъ
Мать ребёнка: Генько Степанида (Стефанида) Филимонова
Смерть
Неизвестно