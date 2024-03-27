Бурнашев Закир Мулла
Место рожденияд.Полевые Бикшики Буинского уезда Симбирской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурнашев Хаким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айнихаят 2 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнашев Аматсафа
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1898
Сын: Бурнашев Фатхи
Мать ребёнка: Айнихаят 2 Жена
Смерть
Неизвестно