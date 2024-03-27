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Бурнашев Закир Мулла

Место рождения

д.Полевые Бикшики Буинского уезда Симбирской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурнашев Хаким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айнихаят 2 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашев Аматсафа

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1898

Сын: Бурнашев Фатхи

Мать ребёнка: Айнихаят 2 Жена

Смерть
Неизвестно

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