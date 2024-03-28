Имажап София Маадыровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имажап Чечек Сояновна
Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имажап Аясмаа Сояновна
Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имажап Мира Сергеевна
Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имажап Азиана Сергеевна
Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имажап Алдынай Сергеевна
Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имажап Снежана Сергеевна
Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович
Бракосочетание
Неизвестно