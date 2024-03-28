Имажап София Маадыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имажап София Маадыровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Чечек Сояновна

Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Аясмаа Сояновна

Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имажап Николай Соянович

Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имажап Анатолий Соянович

Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Мира Сергеевна

Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Азиана Сергеевна

Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Алдынай Сергеевна

Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Снежана Сергеевна

Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имажап Салим Сергеевич

Отец ребёнка: Имажап Сергей Соянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Имажап Сергей Соянович

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