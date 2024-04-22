Ларион Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Матвей Иванович
Развод
1853
Жена: Агафья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Графов Дмитрий Илларионович
Мать ребёнка: Агафья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Графов Никанор Илларионович (Ларионович)
Мать ребёнка: Агафья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно