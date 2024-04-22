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Ларион Матвеевич

Место рождения

Дергуново, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Матвей Иванович

Мать: не указана

Дергуново, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Развод
1853

Жена: Агафья Ермолаевна

Дергуново, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Графов Дмитрий Илларионович

Мать ребёнка: Агафья Ермолаевна

Дергуново, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Никанор Илларионович (Ларионович)

Мать ребёнка: Агафья Ермолаевна

Дергуново, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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