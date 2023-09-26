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Щербаков Димитрий Савинович

Место рождения

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния

Дата рождения

12.05.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1845

Отец: Щербаков Савин Никифорович

Мать: Щербакова Парасковья Михайловна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Щербаков Алексей Димитриевич

Мать ребёнка: не указана

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Павел Димитриевич

Мать ребёнка: не указана

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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