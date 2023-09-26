Щербаков Димитрий Савинович
Место рожденияКыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Дата рождения12.05.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1845
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
1871
Сын: Щербаков Алексей Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Павел Димитриевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Смерть
Неизвестно