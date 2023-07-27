Гаврилова (Гаврилова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гаврилов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гаврилов Фалалей Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гаврилов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гаврилов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Кондратий Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович
Смерть
1844
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область