Гаврилова (Гаврилова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Гаврилова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гаврилов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Гаврилов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гаврилов Фалалей Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Гаврилов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гаврилов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Гаврилов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Кондратий Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Степанович

Смерть
1844
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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