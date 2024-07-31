Найденкова Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНайденкова Прасковья Даниловна

Найденкова Прасковья Даниловна

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Найденков Григорий

Отец ребёнка: Найденков Ефим

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Найденкова) Дарья

Отец ребёнка: Найденков Ефим

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Найденкова) Наталья

Отец ребёнка: Найденков Ефим

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Найденков Павел

Отец ребёнка: Найденков Ефим

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Найденкова) Марья

Отец ребёнка: Найденков Ефим

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.