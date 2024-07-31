Найденкова Прасковья Даниловна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Найденков Григорий
Отец ребёнка: Найденков Ефим
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Найденкова) Дарья
Отец ребёнка: Найденков Ефим
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Найденкова) Наталья
Отец ребёнка: Найденков Ефим
Рождение ребёнка
1795
Сын: Найденков Павел
Отец ребёнка: Найденков Ефим
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Найденкова) Марья
Отец ребёнка: Найденков Ефим
Смерть
Неизвестно